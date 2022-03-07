Окупанти вдарили по Миколаєву з реактивних систем (оновлено). ВIДЕО
31 37010
Армія агресора РФ наносить удари по Миколаєву з з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє "Суспільне Миколаїв", інформує Цензор.НЕТ.
Видання "Новини N" повідомляє, що російські війська знову зробили спробу увійти в місто. У Корабельному районі йде бій. В частині міста зникли світло та вода.
Раніше неодноразові спроби російських військ увійти в Миколаїв були відбиті. Напередодні українські війська повністю вибили противника з Миколаєва.