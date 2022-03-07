Волонтери з Литви зібрали для українських військових €17 мільйонів ​

Литовська волонтерська організація Blue/Yellow, яка надає підтримку українським військовим, зібрала допомоги на суму 17 млн ​​євро.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

"Наразі в Україну вже прибула вантажівка зі спорядження, взуттям, спальними мішками, бронежилетами, медичними засобами тощо. В Україну також прибули 20 позашляховиків з речами, необхідними українським військовим", - повідомили в організації.

Також литовці жертвують іншим неурядовим організаціям, які збирають допомогу для біженців та українців, котрі постраждали від війни.

Крім того, в Україну було відправлено державну медичну допомогу на суму 3,7 млн ​​євро.