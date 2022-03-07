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Російський гімнаст Куляк у формі з літерою Z програв українцю Ковтуну. ФОТО

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Тепер Івана Куляка покарають за провокацію - проти нього відкрили дисциплінарне провадження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Фокус".

Скандал стався на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Досі.

Українець Ілля Ковтун здобув перемогу у вправах на брусах. 18-річний спортсмен показав найкращий результат, випередивши представника Казахстану Мілада Карімі та росіянина, який виступав не під прапором своєї країни, Івана Куляка.

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Російський гімнаст Куляк у формі з літерою Z програв українцю Ковтуну 01

Російський гімнаст Куляк у формі з літерою Z програв українцю Ковтуну 02

Російські спортсмени не можуть виступати під прапором своєї країни, тож Іван Куляк, який посів третє місце, вирішив нанести на свою форму літеру "Z", якою позначають свою техніку російські військові.

Російський гімнаст Куляк у формі з літерою Z програв українцю Ковтуну 03

Міжнародна Федерація гімнастики (FIG) вже відреагувала на цей вчинок російського спортсмена. Щодо Куляка буде відкрито дисциплінарне провадження.

"Міжнародна федерація гімнастики підтверджує, що звернеться до Фонду етики гімнастики з проханням порушити дисциплінарне провадження щодо спортивного гімнаста Івана Куляка (Росія) після його поведінки на чемпіонаті світу з предметів у Досі, Катар.

4 березня FIG вжила додаткових заходів проти Росії та Білорусі. З 7 березня 2022 р. російські та білоруські спортсмени та офіційні особи, включаючи суддів, не допускаються до участі у змаганнях FIG або змаганнях, санкціонованих FIG", — йдеться в офіційній заяві.

Іван Куляк – російський гімнаст. Він народився 28 лютого 2002 року в Калузі. Спортивних досягнень у Куляка небагато – лише дві бронзи чемпіонату світу.

Нещодавно Куляк відслужив у лавах російської армії. Торік у листопаді він опублікував фото з військової бази в Балашисі.

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Топ коментарі

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Фашист русский.
  • Gyro
    Z значить ****** )
    Поїдь в Україну й там влаштуй свій флешмоб)))
  • Григорич 3719c178
    Нашому треба було не медалькою хизуватися, а з ліктя в руськоговорящую щелепу...
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