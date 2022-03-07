Папа Римський просить Росію припинити вогонь та зробити зелені коридори
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радіо Ватикану , інформує Цензор.НЕТ.
"В Україні течуть ріки крові та сліз. Там не йдеться просто про військову операцію, а про війну, яка сіє смерть, знищення та злидні. Жертв дедалі більше, як і людей, які тікають, особливо матерів з дітьми. В цій багатостраждальній країні в драматичний спосіб щогодини зростає потреба в гуманітарній підтримці", - заявив понтифік під час недільної зустрічі з прочанами.
Він звернувся із закликом забезпечити гуманітарні коридори та гарантувати і полегшити доступ допомоги на території, що перебувають в облозі. Глава Святого престолу також подякував усім, хто приймає біженців.
"Насамперед благаю, аби припинився збройний наступ і взяли гору переговори, переважив здоровий глузд і знову дотримувалося міжнародне право", - наголосив він.
Крім того, Папа Римський подякував журналістам, які ризикують життям, щоб донести інформацію про події в Україні. Він назвав це "служінням, яке дає нам змогу наблизитися до трагедії цього народу та оцінити жорстокість війни".
Понтифік також оголосив про спеціальну місію двох кардиналів.
"Святий Престол готовий зробити все, послужити цьому мирові. В ці дні до України вирушили два кардинали, аби служити народові та допомагати. Кардинал Краєвський, Елимозинарій - щоб доставити допомогу нужденним, і кардинал Черні, в.о. префекта Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові. Ця присутність двох кардиналів там на місці - це присутність не тільки Папи, а й усього християнського люду", - заявив Франциск.
Україна попросила Папу Римського Франциска допомогти домовитися з Кремлем щодо організації "зелених" коридорів для евакуації мирного населення із районів бойових дій.