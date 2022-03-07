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Глава МЗС Франції: Україна переможе

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Глава МЗС Франції: Україна переможе
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вірить у перемогу України над Росією, попри великі втрати.

Про це він заявив в ефірі телеканалу France 5, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Вважаю, що Україна переможе. Уже протягом десяти днів найбільше вражає опір України в таких масштабах, яких експерти не могли собі уявити", - сказав Ле Дріан.

Він висловив упевненість, що західні санкції проти РФ у довгостроковій перспективі утримуватимуть Путіна від подальшої агресії.

"Ціна війни стане нестерпною, і президент Путін у якийсь момент буде поставлений перед вибором: або отримати суттєві наслідки для функціонування Росії, або розпочати переговори", - наголосив Ле Дріан.

Також читайте: Путін у своїй промові заявив про заперечення України як суверенної держави, - глава МЗС Франції Ле Дріан

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Топ коментарі

  • Шимус
  • Vyacheslav Horbokon
    Какой ценой! Я только что пришел с блок поста , только лег поспать , рев самолета и где то невдалеке разрывы 3-4 бомб! Аж дом затрясся ! Спать или прятаться? Если Путин начнет утюжить Украину , мы должны четко заявить - мы этого не простим ! Ни России ни этому мягкотелому Западу! Не поможете нам сейчас , мы все равно победим , пусть цена будет высока , но тогда наша политика по отношению к западу изменится , мы уже не будем так стремиться туда , мы будем строить сильное государство ,сильную армию , и будем презирать вас! Выбирайте , что хотите , сильную Украину , которая будет являться частью Запада , или сильную Украину , которая будет презирать Запад , граждане которой никогда не забудут как их оставили наедине с сумасшедшим! Сумасшедших надо убирать! Они угроза всему миру , а не только соседям! Неужели это не понятно ? Третья мировая? Так она уже идет , боитесь , так вы получите то что заслужили! Вы будете сообщниками преступления , имя которому - геноцид , а это преступление не имеет сроков давности!
  • Влад Шукач
    Мусьє Далад'є, а пам'ятаєте, як ви умиротворяли Гітлера?
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