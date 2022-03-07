Генштаб ЗСУ: окупанти б’ють авіацією з білоруських аеродромів та створюють гуманітарну кризу

Зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 7 березня.

Зведення опубліковане на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України. Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права. Вони обстріллють цивільних та "зелені коридори", беруть в заручники жінок та дітей, розміщують техніку у житлових кварталах та штучно створюють гуманітарну кризу.

"Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок", - повідомили в Генштабі.

Також для російських телеканалів знімають постановочні репортажі про нібито гуманність і людяність загарбників.

"Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон", - додали у Генштабі.