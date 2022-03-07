Настрої в РФ зараз - як в Італії та Німеччині наприкінці 30-х, - російський соціолог Іноземцев

Більшість населення Російської Федерації залишається під впливом путінської пропаганди, і антивоєнні мітинги проти війни з Україною не матимуть дієвого ефекту, як і економічна криза через міжнародні санкції.

Так вважає російський економіст, соціолог Владислав Інозємцев, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

За словами експерта, хоча в Росії дійсно є антивоєнні протести, більшість суспільства настільки глибоко одурманена кремлівською пропагандою, що переконати його сьогодні неможливо.

"Переконати його (російський народ) в тому, що в Україні дійсно живуть вільні гідні люди, які хочуть собі щастя... вже неможливо. Це народ, який дійсно знаходиться в стані, в якому була Італія і Німеччина в кінці 30-х років", - сказав соціолог.

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Інозємцев сумнівається, що нинішня криза у РФ призведе до ерозії путінського режиму, позаяк керівник Кремля "поцілив той народний нерв, який дійсно глибоко сидить у російського населення".

Доктор економічних наук вважає, що єдиним способом повалення режиму Путіна в Росії є саме військовий опір української армії та перемоги ЗСУ на фронтах. Так, з кожним днем вплив пропаганди в РФ на населення про "велич" їх лідера буде знижуватися.

"Мені здається, що путінський режим може бути усунутий не санкціями, не якимось внутрішнім опором, який є, але дуже слабкий, а саме військовою поразкою в Україні", - говорить соціолог.

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А на те, щоб надалі пройшла повна "дефашизація" російського суспільства, будуть потрібні десятиліття, додав він.