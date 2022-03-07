В одному з сіл Сумщини рашисти захопили курятник, викинувши курчат - місцева журналістка

11 тисяч громадян на Сумщині залишаються без світла, 2 населених пунктів - без газу.

Про це повідомила журналістка з Сум під час включення в загальнонаціональний телемарафон, інформує Цензор.НЕТ.

"11 тисяч громадян на Сумщині залишаються без світла, 2 населених пунктів - без газу", - повідомила кореспондентка.

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Вона додала, що захопленою залишається Охтирка.

Кореспондент додала, що ворог за ці дні розбомбив "такі бази НАТО як нафтобаза, будівельний склад, щоб люди навіть не могли поремонтувати вікна і хлібзавод в Лебедині".

"В одному з сіл вони захопили курятник і окопались там, викинувши звідти курчат", - додала кореспондентка.