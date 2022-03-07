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В одному з сіл Сумщини рашисти захопили курятник, викинувши курчат - місцева журналістка

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11 тисяч громадян на Сумщині залишаються без світла, 2 населених пунктів - без газу.

Про це повідомила журналістка з Сум під час включення в загальнонаціональний телемарафон, інформує Цензор.НЕТ.

"11 тисяч громадян на Сумщині залишаються без світла, 2 населених пунктів - без газу", - повідомила кореспондентка. 

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Вона додала, що захопленою залишається Охтирка. 

Кореспондент додала, що ворог за ці дні розбомбив "такі бази НАТО як нафтобаза, будівельний склад, щоб люди навіть не могли поремонтувати вікна і хлібзавод в Лебедині".

"В одному з сіл вони захопили курятник і окопались там, викинувши звідти курчат", - додала кореспондентка.

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Топ коментарі

  • Константин Чернышев
    Звісно вони ж півні.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Вторая армия мира только и способна бороться с курами, а от ВСУ они жиденько обделываются и блеют, что нечего не знали и не хотят воевать.
  • Larissa Kora 56c14f78
    Оба, наймогутніші вже на курчат переключилися? Скрепно.
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