Внаслідок обстрілу Миколаєва зі "Смерчів" виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС. ФОТОрепортаж
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Вранці 7 березня по м. Миколаєву здійснено масований обстріл житлових масивів зі "Смерчів".
Внаслідок чого виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучено 11 одиниць техніки 32 рятувальники.
Спостерігаються численні випадки виявлення ВНП в житловому секторі. Масштаби руйнування встановлюються.