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Внаслідок обстрілу Миколаєва зі "Смерчів" виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Вранці 7 березня по м. Миколаєву здійснено масований обстріл житлових масивів зі "Смерчів".

Внаслідок чого виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучено 11 одиниць техніки 32 рятувальники.

Спостерігаються численні випадки виявлення ВНП в житловому секторі. Масштаби руйнування встановлюються.

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Внаслідок обстрілу Миколаєва зі Смерчів виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС 01
Внаслідок обстрілу Миколаєва зі Смерчів виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС 02
Внаслідок обстрілу Миколаєва зі Смерчів виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС 03
Внаслідок обстрілу Миколаєва зі Смерчів виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС 04
Внаслідок обстрілу Миколаєва зі Смерчів виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС 05

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Типичное поведение дикой лапотной орды. После того, как ВСУ им наваляли, эти твари убежали и от безсильной злобы бьют по гражданским.
  • Друже Бобер
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