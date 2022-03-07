На Луганщині ворог перегруповується, щоб атакувати Сєверодонецьк - голова ОВА
Про це повідомив голова Луганської військової адмінстрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч пройшла відносно спокійно, ворог і далі намагається зробити перегрупування, щоб здійснити наступ на Сєверодонецьк. Для нього це принципове місто. Постійно йдуть обстріли житлових районів, так само обстрілюють інфраструктуру - все, що стосується постачання води і газу. Лікарні обстрілюються", - повідомив Гайдай.
Серед місцевого населення є жертви.
Щодня з області вдається відправити евакуаційні потяги по 2000 осіб. "Ми з ними не домовляємось про зелені коридори, бо ми бачимо як вони це "виконують" у Маріуполі", - сказав Гайдай.
Область вже отримує гуманітарні вантажі з Західної України.
Щодо вибухів на нафтобазах, то Гайдай сказав, що в регіоні немає великих нафтобаз, а обстріли тут - звична справа.