Просунулися мало, цілей не досягли, - британська розвідка про армію РФ
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За вихідні російська армія мінімально просунулася теріторією України та не змогла захопити об’єкти, які планувала взяти під контроль до понеділка.
Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборониСполученого Королівства, інформує Цензор.НЕТ.
""Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день", - вважають британські розвідники.
Також вони зазначили, що за минулу добу авіація та артилерія РФ продовжували нанонсити великі удари по військових і цивільних об’єктах в українських містах.
"Нещодавніми цілями ударів стали Харків, Миколаїв та Чернігів, важко били по Маріуполю", - йдеться у повідомленні.