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Просунулися мало, цілей не досягли, - британська розвідка про армію РФ

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Просунулися мало, цілей не досягли, - британська розвідка про армію РФ
За вихідні російська армія мінімально просунулася теріторією України та не змогла захопити об’єкти, які планувала взяти під контроль до понеділка.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборониСполученого Королівства, інформує Цензор.НЕТ.

""Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день", - вважають британські розвідники.

Також вони зазначили, що за минулу добу авіація та артилерія РФ продовжували нанонсити великі удари по військових і цивільних об’єктах в українських містах.

"Нещодавніми цілями ударів стали Харків, Миколаїв та Чернігів, важко били по Маріуполю", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    На два метра в глубину продвинулись и закрепились твари кацапские .
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    путин говорит: "все идет по плану".

    значит его план ложить каждый день по 1000 русских ваньков.
  • vigo
    Цим щурам вже недовго гризти
    твої стіни та укриття.
    Я тебе не полишу, Місто.
    Ось, візьми моє серцебиття.

    В нас з тобою воно однакове.
    Напрацьоване спільними стріхами.
    Я тебе не віддам, Харкове.
    Ось, прийми моє штучне дихання.

    Окрім цього - нічого штучного.
    Твій утробно продукт природжений.
    На, мій текст тобі, не з підручника.
    Свіже слово, не заморожене.

    Хоч розвіють тобою з урни
    моє тіло, чи вгонять палями,
    стій, столице моя культурна.
    Ми ще душами запалаємо.

    Відпалає, та відділється
    світло це в непохитну людяність.
    Тільки вистій, моя фортеця.
    Ми з тобою ще відбудуємось.

    07.03.2022

    Родіон Бронніков, Тероборона Харкова, сьогодні.
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