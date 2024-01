Аудиторські компанії KPMG та PricewaterhouseCoopers залишають ринок Росії

Про це йдеться в повідомленнях компаній, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо військове вторгнення російського уряду в Україну з порушенням міжнародного права. Ми вважаємо, що ми разом з іншими світовими компаніями зобов’язані реагувати на триваючу військову атаку російського уряду на Україну. В результаті наші російські та білоруські фірми залишать мережу, - сказано в повідомленні KPMG.

"Це рішення не про них – це наслідок дій російського уряду. Ми є організацією, керованою цілями та цінностями, яка вірить у те, щоб робити правильні речі. Ми намагатимемося зробити все можливе, щоб забезпечити тимчасову підтримку колишнім колегам, які постраждали від цього рішення", - додали в компанії.

An update from our Global Chairman on our response to the Russian government’s invasion of Ukraine.#StandWithUkraine https://t.co/xCwikVsbeD