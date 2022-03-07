Внаслідок обстрілів Харкова численні руйнації та пожежі. З-під завалів дістали тіла 8-ми людей, близько 200 чоловік врятовано, - ДСНС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, о 19:15 відбулось чергове масоване авіабомбардування міста Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки. Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема:
- на пров. Карбишева - 3 пожежі, з яких 2 у 15- та 4-поверхових житлових будинках;
- Гімназійна набережна пожежа у Харківському муз. училищі;
- Московський проспект - 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 у медзакладі;
- Майдан Героїв Небесної сотні — 7 пожеж, 4 з яких житлові будівлі.
Також в результаті обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.
"Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 300 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.
"Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 чоловік. Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється. Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались", - резюмували в ДСНС.