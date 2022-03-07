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Внаслідок обстрілів Харкова численні руйнації та пожежі. З-під завалів дістали тіла 8-ми людей, близько 200 чоловік врятовано, - ДСНС

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Внаслідок обстрілів Харкова численні руйнації та пожежі. З-під завалів дістали тіла 8-ми людей, близько 200 чоловік врятовано, - ДСНС
За добу з 6 по 7 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог з новою силою, проводив обстріли та повітряні бомбардування, житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, о 19:15 відбулось чергове масоване авіабомбардування міста Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки. Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема:

- на пров. Карбишева - 3 пожежі, з яких 2 у 15- та 4-поверхових житлових будинках;

- Гімназійна набережна пожежа у Харківському муз. училищі;

- Московський проспект - 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 у медзакладі;

- Майдан Героїв Небесної сотні — 7 пожеж, 4 з яких житлові будівлі.

Також в результаті обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.

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"Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 300 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

"Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 чоловік. Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється. Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались", - резюмували в ДСНС.

Топ коментарі

  • vigo
    Родіон Бронніков, Тероборона Харкова, сьогодні.
    Цим щурам вже недовго гризти
    твої стіни та укриття.
    Я тебе не полишу, Місто.
    Ось, візьми моє серцебиття.

    В нас з тобою воно однакове.
    Напрацьоване спільними стріхами.
    Я тебе не віддам, Харкове.
    Ось, прийми моє штучне дихання.

    Окрім цього - нічого штучного.
    Твій утробно продукт природжений.
    На, мій текст тобі, не з підручника.
    Свіже слово, не заморожене.

    Хоч розвіють тобою з урни
    моє тіло, чи вгонять палями,
    стій, столице моя культурна.
    Ми ще душами запалаємо.

    Відпалає, та відділється
    світло це в непохитну людяність.
    Тільки вистій, моя фортеця.
    Ми з тобою ще відбудуємось.

    07.03.2022
  • Юрій Вінгорськи
    настане день, коли китайці заїдуть в рашу навіть не на танках
    а на легкових машинах і навіть без зброї.
    і цей день не далеко.
    судячи по протестах в росії, там нема ні єдності ні нормальних людей
    захищати росію нікому
    1 категорія це бидло, з грошима і без
    2категорія це вата,
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    Вилітають з двох аеродромів. Барановичі і Мачуліщі в Білорусі.

    До одного 150 км.



    А до іншого 250 км.



    Невже в нас немає ніяких ракет, щоб по ним вдарити? І знищити всі ті літаки, які там стоять.
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