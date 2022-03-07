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Південна Корея заборонила операції з Російским Центробанком

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Влада Південної Кореї посилила фінансові санкції проти Росії, заборонивши операції з російським Центробанком.

 Про це повідомило російське видання РБК, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї також заявило, що ухвалило рішення заблокувати будь-які активи російського центрального банку в вонах.

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Раніше Moody's знизило суверенний рейтинг Росії до переддефолтного рівня Ca. Агентство вважає, що останні приписи Банку Росії та  указ Володимира Путіна різко підвищують ймовірність того, що Росія не зможе своєчасно виконувати транскордонні платежі за держборгом.

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Топ коментарі

  • NCG
    интересно на этой недели
    или позже дефолт?
    хотя они постоянно врут, могут и дефолт не объявлять
    там они собираются долги отдавать в рублях)))
    идиоты
  • Сергей Осадчий bf081de4
    Нехай краще золото готують. НіЮ не на продаж - на обмін.
    Буханка хліба - злиток золота.
    "- Где ты видел такие цены?!!!
    - а ты походи по базару... поторгуйся... "
  • Larissa Kora 56c14f78
    Кацапи почали "ліхорадочно" згадувати з ким ще вони друзі, хто їх любить і з ким ще торгуватимуть.
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