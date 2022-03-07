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Одесити розкупили тканину на українські прапори і розмальовують стіни національною символікою

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Одесити розкупили національні прапори та тканину, щоб шити стяги, комунальники малюють стяги на стінах будинків.

Про це повідомляє департамент міського господарства Одеської міськради,  інформує Цензор.НЕТ.

"Російська агресія згуртувала одеситів: містяни розкупили національні прапори та тканину, щоб шити стяги. Крім того, останні дні ми спостерігаємо, як люди прикрашають власні домівки малюнками з національною символікою", йдеться в повідомленні.

Одесити розкупили тканину на українські прапори і розмальовують стіни національною символікою 01

Одесити розкупили тканину на українські прапори і розмальовують стіни національною символікою 02

"Одеські комунальники прийшли на допомогу громадянам та підключилися до процесу - в цей складний час українського не може бути замало, тож ми наносимо українські кольори на стіни", - зазначили в департаменті.

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Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Одеса вся Україна з вами!
  • Мистер Икс 00711c20
    Хер ***** в рот ,чтобы козья морда не шаталась а ни Украину !
  • Putinxyilo Putinxyilo
    нехай їх кришка труни пригнічує
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