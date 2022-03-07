На Київщині розпочав роботу Центр волонтерів та координації

На базі Київської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу Центр волонтерів та координації, завдання якого – об’єднати тих небайдужих українців, зокрема мешканців Київщини, хто може надавати посильну допомогу іншим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Київщини Олексій Кулеба.

"11 днів героїчної боротьби проти російських окупантів показали – наша сила у людях, умінні об’єднатися та дати ворогові потужної відсічі. Ми віримо в нашу армію і одночасно маємо посилювати наші тили. Відсьогодні ми здатні допомогти собі у тій гуманітарній кризі, що шириться регіоном", - написав він у своєму ТГ-каналі.

Кулеба зазначив, що кожен може бути корисним на своєму фронті: допомогти з евакуацією, надати медичну допомогу чи проконсультувати тих, хто не може потрапити до лікаря або юриста.

"Також наші інформаційні матеріали ми перекладатимемо жестовою мовою", - зауважив він.

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Долучитися до центру волонтерів та координації можна зателефонувавши на номером +380442861469. Тelegram: https://t.me/cvkkoda Facebook: https://cutt.ly/CAnkaZh