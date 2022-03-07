На Київщині розпочав роботу Центр волонтерів та координації
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Київщини Олексій Кулеба.
"11 днів героїчної боротьби проти російських окупантів показали – наша сила у людях, умінні об’єднатися та дати ворогові потужної відсічі. Ми віримо в нашу армію і одночасно маємо посилювати наші тили. Відсьогодні ми здатні допомогти собі у тій гуманітарній кризі, що шириться регіоном", - написав він у своєму ТГ-каналі.
Кулеба зазначив, що кожен може бути корисним на своєму фронті: допомогти з евакуацією, надати медичну допомогу чи проконсультувати тих, хто не може потрапити до лікаря або юриста.
"Також наші інформаційні матеріали ми перекладатимемо жестовою мовою", - зауважив він.
Долучитися до центру волонтерів та координації можна зателефонувавши на номером +380442861469. Тelegram: https://t.me/cvkkoda Facebook: https://cutt.ly/CAnkaZh