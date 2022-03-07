Запоріжжя зараз як велика фортеця, - в.о. мера Куртєв
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву в.о. міського голови Анатолія Куртєва, передає Цензор.НЕТ.
"У нас є світло, вода, ми забезпечені всім. Люди згуртувалися. Ми зміцнюємо блокпости, зводимо фортифікаційні споруди. Лікуємо поранених. Готуємо їжу для наших військових. Записуємося в лави тероборони... Наше місто Запоріжжя зараз - як велика фортеця", - розповів він.
Керівництво мерії висловило подяку всім містянам, які згуртувалися і роблять все, щоб ворог не зайшов до Запоріжжя.
Водночас фіксується подорожчання продуктів, зазначив Куртєв, проте міська влада спілкувалася з підприємцями, щоб ті не підвищували ціни на основні продукти.
"Але ми вже співпрацюємо з містами Європи та України, і деякими волонтерами для того, щоб гуманітарна допомога приходила до Запоріжжя", - додав він.
Також в.о. мера Запоріжжя підтвердив готовність міста до прийому жителів Маріуполя, яких планують евакуювати через постійні обстріли військами РФ і вкрай важку гуманітарну ситуацію.
"Ми підготували і автобуси, і вантажні машини, і гуманітарну допомогу. І вже два рази ми готувалися відправити і приймати маріупольців в місто Запоріжжя, але бачите - ці варвари не дають нам "зеленого" коридору для того, щоб ми це все зробили", - сказав він.