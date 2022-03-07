"Репутаційний сморід": Росія через кілька місяців буде шукати нову назву країні - публіцист Невзоров
Таку думку у своєму блозі висловив російський публіцист Олександр Невзоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Найімовірніше, через 2-3 місяці найскладнішою проблемою Росії стане вибір нової назви для країни. Це буде непросто, але існуюча стане настілки страшним клеймом, що потрібна буде заміна", - зазначив публіцист.
Він нагадав, що в римському праві був термін "репутаційний сморід", коли можна було змінити ім'я громадянина і легіону.
Невзоров. Украина. Бойня, Путин, Россия, фейки, санкции и конец. Наповал... https://t.co/m2ABy2TvCb через @YouTube pic.twitter.com/uiJ7VbcRoW— Александр Невзоров (@NevzorovAG) March 6, 2022
Невзоров також вказав, що під "ковирялки і ковирятелі режиму прогледіли страшну міну під самою задницею режиму" - "зрадницьку і смертоносну для нинішнього режиму" 353 статтю Кримінального кодексу РФ, яка передбачає покарання за ведення війни.
Втім, Невзоров висловив сумнів, що в Росії знайдеться прокурор, який нею скористається, а якщо такий і буде, то посадять радше його.
Невзоров констатував також смерть російської журналістики і сказав, що журналістом там лишився лише він один, анонсувавши вихід чергового свого відео у середу на YouTube.