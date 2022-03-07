YouTube-канали пропагандиста Шарія та його дружини заблокували в Україні

Відеохостинг YouTube заблокував в Україні канал пропагандиста Анатолія Шарія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Ютуб-канал Шарія відкривається, однак відео неможливо переглянути. "Відео недоступне. Цей контент не доступний у домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент", — повідомляє YouTube.

Ютуб-канал його дружини Ольги Шарій та їхній канал "Дубль" теж заблоковані.

Раніше корпорація Меtа заблокувала на території України фейсбук пропагандиста Анатолія Шарія.

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В Україні Анатолія Шарія оголошено в розшук і підозрюють у держзраді. За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.

Крім держзради, українська спецслужба підозрює Шарія у "порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" (ч. 1 ст. 161 КК). Якщо його провину доведуть, блогеру загрожує до 15 років ув’язнення.

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