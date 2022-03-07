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Росіяни зосереджують сили для нових атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв, - Резніков

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Російські війська зазнали значних втрат, інтенсивність бойових дій знизилася.

Цензор.НЕТ повідомляє про це, посилаючись на Facebook міністра оборони. Так,  Олексій Резніков пише:

"Через величезні втрати, яких зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. В першу чергу – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Не втрачаємо пильність! Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч", - наголосив Резніков.

Також він зазначив, що окупанти намагаються задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою.

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Топ коментарі

  • vigo
    Дуже хороші новини з Херсонської області від Командування морської піхоти

    На авіапарку РФ знищили понад 30 гелікоптерів: «Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка»

    Також 6 березня на підступах до Миколаєва знищили 3 колони ворога: «Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20»
  • Muron
    https://www.youtube.com/watch?v=SwJWTfmePJs


    У Коломиї в церкві Московського патріархату знайшли заготовлені харчі для окупантів
    хирачте кацабські церкви
    перепост
  • ingvarr papusha
    Пускай задушат своего гуся в бункере. Наши города выстоят ,и люди тоже .
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