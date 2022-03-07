Росіяни зосереджують сили для нових атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв, - Резніков
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Російські війська зазнали значних втрат, інтенсивність бойових дій знизилася.
Цензор.НЕТ повідомляє про це, посилаючись на Facebook міністра оборони. Так, Олексій Резніков пише:
"Через величезні втрати, яких зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. В першу чергу – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Не втрачаємо пильність! Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч", - наголосив Резніков.
Також він зазначив, що окупанти намагаються задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою.