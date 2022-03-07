Метро в Києві працює в режимі перевезень, на окремих ділянках нема руху. КАРТА

Київський метрополітен працює в режимі перевезень, проте рух поїздів на деяких учстках відсутній.

Про це повідомляє Київський метрополітен у понеділок, передає Цензор.НЕТ

"Інформуємо, що рух по червоній лінії організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет". По синій лінії поїзди курсують станціх "Героїв Дніпра" до станції "Теремки". Без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого". Зелена лінія працює від станції "Сирець" до станції "Видубичі" без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

У метрополітені звертають увагу, що графік роботи може оперативно змінюватись за потреби.

"Наземний транспорт та метро для перевезення пасажирів працюватимуть до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття", - зазначають у метрополітені.