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Порошенко закликав закрити українське небо і дати більше зброї: ядерне ураження не знатиме кордонів

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Порошенко закликав закрити українське небо і дати більше зброї: ядерне ураження не знатиме кордонів
Петро Порошенко в інтерв´ю американському телеканалу Fox News вкотре закликав союзників закрити небо над Україною. П’ятий Президент наголосив: повітряні атаки російських окупантів на атомні електростанції несуть загрозу всьому світу. Порошенко також закликав надати Україні більше літаків, ударних безпілотників та протитанкових засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Це надзвичайно важливо – тримати під захистом українське небо, протиповітряний захист нашої землі. Звісно ж, нам потрібні військові літаки з тим, щоб захистити українські атомні електростанції. Ядерне ураження не знає кордонів. І навіть стаття 5 Договору про НАТО не захистить у такому випадку від катастрофічного божевілля Путіна", – зазначив Порошенко.

"Нам потрібні винищувачі також для того, щоб захищати наше цивільне населення. І ті 72 винищувачі, які сьогодні перебувають в Польщі, Словаччині, Німеччині, ми негайно їх потребуємо. Це питання годин, адже кожна година зволікання коштує сотні українських життів", – наголосив п’ятий президент.

"В нас одні з найкращих пілотів у світі. Ними вже збито більше сотні російських винищувачів та гелікоптерів. І я навіть не знаю, чи хтось може собі це уявити, що наша армія, яку я мав за честь як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України в 2014-2019 роках створювати, є нині настільки потужною", – зазначив Петро Порошенко.

"Нам також потрібні атакувальні безпілотні літаки, дрони. Ми маємо Байрактари з Туреччини, і вони є дуже ефективними. Прошу, скоординуйтеся з усіма країнами-членами НАТО і забепечте нам постачання цієї зброї", – сказав Порошенко.

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"Третє – Джевеліни, NLAW, інші протитанкові ракетні системи. Проти нас діють близько 1,5 тисяч російських танків та бронетранспортерів. Для наших воїнів неможливим протистояти їм з легкою зброєю, особливо коли йдеться про танки. Ця зброя і справді є дуже ефектвиною, і вона нам однозначно потрібна. Як потрібні нам і комплекси протиракетної оборони, Стінгери. Потреба в них також є невідкладною. Прошу вас, нам їх потрібні тисячі для захисту не лише України. Адже на нашій землі ми захищаємо і європейську, і глобальну безпеку", – наголосив п’ятий президент.

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Топ коментарі

  • volley
    Слышишь ты, урод. Благодаря твоему яичному парню- мы имеем сейчас вот это- недофинансирование армии- в 2019 -2021 годах- ее профинансировали на 40 процентов всего в 2021г. В армии в 2022!!!!!****, не хватает броников и касок, как в 2014году!!! Постоянные наезды на партнеров- вы нагненаете, майские шашлычки, блеать, мир в глазках путлера, давайте встетимся, поговорим!!! О чем можно разговариватьс людоедом и крокодилом??? Почему вся фсбшная шобла дерьмаки-татаровы-тимашенки все рядом у гринпоца до сих пор? А вспомнить посаженных на ровном месте военных, волонтеров, дело о клистронах, вагнеровцах, катерах, отказ финансирования Нептунов, вместо финансирования армии - велыке крадивныцтво ТВОЕГО, дрянь, бабла в карманы. И это тысячная часть "заслуг" твоего кумира. Счет твой зеля получит большой, не сомневайся. Вся его заслуга сейчас только в том- что не сдрыснул из Киева и отдал карт бланш боевых действий- нормальным военным, в том числе и Муженко, которого он нагло выставил из армии. Во всех наших победах сейчас заслуга ВСЕЙ НАШЕЙ АРМИИ, наших славных воинов, нашего стойкого народа, и просто небывалая для всего мира поддержка партнеров и оружием и деньгами и санкциями. И никакого отношение зеля не имеет к большинству всего этого. Это не благодаря- а вопреки ему. Продолжай лизать его яйца, если нет мозгов. Такие как ты мне напоминают русский зомбиленд путлерососов.
  • Юрій Вінгорськи
    просят закрыть небо и забыли что 400-600 тысяч мужиков просят обычное стрелковое оружие.
    его тоже нет.
  • Юрій Вінгорськи
    не по темі.
    хто знає, чи арештували тих ментів, підарасів що проводили блатних поза чергою на блокпостах?
    що про це відомо.
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