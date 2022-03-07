Порошенко закликав закрити українське небо і дати більше зброї: ядерне ураження не знатиме кордонів
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Це надзвичайно важливо – тримати під захистом українське небо, протиповітряний захист нашої землі. Звісно ж, нам потрібні військові літаки з тим, щоб захистити українські атомні електростанції. Ядерне ураження не знає кордонів. І навіть стаття 5 Договору про НАТО не захистить у такому випадку від катастрофічного божевілля Путіна", – зазначив Порошенко.
"Нам потрібні винищувачі також для того, щоб захищати наше цивільне населення. І ті 72 винищувачі, які сьогодні перебувають в Польщі, Словаччині, Німеччині, ми негайно їх потребуємо. Це питання годин, адже кожна година зволікання коштує сотні українських життів", – наголосив п’ятий президент.
"В нас одні з найкращих пілотів у світі. Ними вже збито більше сотні російських винищувачів та гелікоптерів. І я навіть не знаю, чи хтось може собі це уявити, що наша армія, яку я мав за честь як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України в 2014-2019 роках створювати, є нині настільки потужною", – зазначив Петро Порошенко.
"Нам також потрібні атакувальні безпілотні літаки, дрони. Ми маємо Байрактари з Туреччини, і вони є дуже ефективними. Прошу, скоординуйтеся з усіма країнами-членами НАТО і забепечте нам постачання цієї зброї", – сказав Порошенко.
"Третє – Джевеліни, NLAW, інші протитанкові ракетні системи. Проти нас діють близько 1,5 тисяч російських танків та бронетранспортерів. Для наших воїнів неможливим протистояти їм з легкою зброєю, особливо коли йдеться про танки. Ця зброя і справді є дуже ефектвиною, і вона нам однозначно потрібна. Як потрібні нам і комплекси протиракетної оборони, Стінгери. Потреба в них також є невідкладною. Прошу вас, нам їх потрібні тисячі для захисту не лише України. Адже на нашій землі ми захищаємо і європейську, і глобальну безпеку", – наголосив п’ятий президент.