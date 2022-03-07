Новини • Війна

ЗСУ знищили понад 30 вертольотів російської армії на аеродромі під Херсоном, а також 3 колони ворога на підступах до Миколаєва, - Командування морської піхоти ЗСУ

55 735102
ЗСУ знищили понад 30 вертольотів російської армії на аеродромі під Херсоном, а також 3 колони ворога на підступах до Миколаєва, - Командування морської піхоти ЗСУ
У ніч на понеділок українські захисники знищили понад 30 вертольотів російських окупантів на Чорнобаївському аеродромі під Херсоном, а також знищили на підступах до Миколаєва 3 ворожі колони минулої доби.

Про це повідомляє прес-служба Командування морської піхоти, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка. Минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що після знищення ворожих колон на Миколаївщині українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку та 7 одиниць гаубиць Д-20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зосереджують сили для нових атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв, - Резніков

Топ коментарі

  • Azer Huseynov
    Даже если на половину правда, то все равно дофига!
  • Sophia-Maria Duglass
  • Огусто
    То є правда. Учора повз мого будинку та гаражі тягали ту техніку. А гаубиці стояли в 3-х км від житлового масива Кульбакіне.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини