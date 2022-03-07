Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 11 тис. осіб, 290 танків, 999 броньованих машин, 46 літаків, 68 гелікоптерів
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Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно становлять:
особового складу - понад 11 тис. осіб,
танків ‒ 290 од,
Бойових броньованих машин ‒ 999 од,
артилерійських систем –117 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 23 од,
літаків – 46 од,
гелікоптерів – 68 од,
автомобільної техніки - 454 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.