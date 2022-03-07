Прем’єр канадської провінції Альберта пожертвує Україні $10 млн

Світовий конґрес українців подякував прем’єру канадської провінції Альберта Джейсону Кенні, який пообіцяв на гуманітарну допомогу Україні понад 10 млн дол., з них 5 млн – на ініціативу СКУ "Єднаємось з Україною" / #UniteWithUkraine.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті СКУ.

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"Дякуємо Прем’єру Джейсону Кенні за щедру пожертву для допомоги Україні від провінції Альберта. П’ять мільйонів доларів допоможуть СКУ забезпечити захисників України такими необхідними засобами, як бронежилети, каски та аптечки. Відважні українці борються проти російського тероризму та кривавої розправи над українським мирним населенням. Ця пожертва допоможе їм захиститися від тиранії", – про це повідомив президент СКУ Павло Ґрод.

У Конґресі нагадали, що #ЄднаймосьЗУкраїною – це глобальний проєкт зі збору коштів, спрямований на забезпечення борців за Україну засобами захисту та їхніх медичних потреб.

Нагадаємо, СКУ напередодні надзвичайної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО закликав їх ухвалити рішення про запровадження безполітної зони над українською територією.

Як повідомлялося, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

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В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.

Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.