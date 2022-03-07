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Судячи з усього, нашим друзям на Заході приємно сидіти в кафе, пити каву і довго дивитися на фотографії українських міст, які зносять з лиця землі, - Подоляк

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Судячи з усього, нашим друзям на Заході приємно сидіти в кафе, пити каву і довго дивитися на фотографії українських міст, які зносять з лиця землі, - Подоляк
Друзям України, мабуть, приємно пити каву в кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка чи Будапешта та дивитися на фотографії українських міст, які у прямому ефірі зносять із лиця землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в затишних кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка або Будапешта. Неспішно пити чорну каву з круасаном і довго дивитися на фотографії українських міст, які в прямому ефірі зносять з лиця землі. А міста наші, помираючи, все-таки борються", - написав Подоляк у Twitter у понеділок.

Топ коментарі

  • Юрій Петрович c92ca1ad
    Знову не прикрите хамство союзникам?Зброю хто нам поставляє?Що б було без н-лавів та джавелінів?Подоляк розкаже про дороги замість зброї?
  • Юрій Петрович c92ca1ad
    європа щось винна подоляку?Хто дорого будував і з застережень союзників насміхався?
  • Ivan Pidbujpata
    Таким тоном нічого не добєтеся. Нажаль. Наші дипломати вже засудили язик главкома. Хочете взагалі без допомоги залишитися.
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