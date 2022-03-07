Судячи з усього, нашим друзям на Заході приємно сидіти в кафе, пити каву і довго дивитися на фотографії українських міст, які зносять з лиця землі, - Подоляк
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Друзям України, мабуть, приємно пити каву в кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка чи Будапешта та дивитися на фотографії українських міст, які у прямому ефірі зносять із лиця землі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в затишних кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка або Будапешта. Неспішно пити чорну каву з круасаном і довго дивитися на фотографії українських міст, які в прямому ефірі зносять з лиця землі. А міста наші, помираючи, все-таки борються", - написав Подоляк у Twitter у понеділок.
Apparently, it's a pleasure for our friends to sit in a cozy cafe in Paris, Berlin, New York or Budapest, slowly drinking coffee with a croissant and looking at photographs of Ukrainian cities that are being destroyed at that very moment. But our cities, dying, are still fighting pic.twitter.com/P9XJzivuRI— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022