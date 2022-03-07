Водії, плануйте маршрут не більше 300 км на день, тримайте запас палива, їдьте регіональними дорогами, - Найєм

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розказав, як зараз краще їздити автомобільними шляхами України.

Про це він пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Найєм визнав, що логістика продуктів і людей стає дедалі важчою через блок-пости та великий потік транспорту. Він анонсував системне вирішення цієї проблеми, а поки закликав водіїв дотримуватися кількох правил.

"👉 Пропускайте вперед продовольчі вантажівки. Наразі це одна з найголовніших задач уряду: забезпечити всі населені пункти їжею;

👉 При можливості обирайте залізницю для подорожі. УЗ працює в посиленому режимі на евакуацію;

👉 Плануйте маршрут. Розбийте дорогу на ділянки не більше 200-300 км. на один день шляху;

👉 Використовуйте регіональні дороги для об'їздів, це дозволить розвантажити магістралі для постачання палива та продуктів;

👉 Плануйте ночівлю заздалегідь, зв'яжіться з місцевими волонтерами в чатах, або спитайте при в'їзді в місто;

👉 Тримайте запас палива, витрати можуть бути в два-три рази більше за норму;

👉 Будьте ввічливі, по можливості пропускайте вантажний транспорт. Кожна вантажівка сьогодні доставляє паливо, провізію, медикаменти в наші міста", - написав Найєм.

Він наголосив, що ворог розраховує на паніку та знекровлення міст. А задача українців - зберегти ланцюжки постачання для всіх, хто на фронті або залишається вдома.

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