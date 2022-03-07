Рубль обвалився ще більше - до 138

Рубль вранці 7 березня на міжнародних торгах обвалився більш ніж на 10% – до 138 рублів за долар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на The Bell

Це сталося на новинах, що США всерйоз розглядають варіант ембарго на імпорт нафти з Росії. На цій же новині котирування Brent зашкалили за 130 доларів за барель.

Адміністрація США всерйоз розглядає варіанти ембарго, а також вивчає вплив цього заходу на внутрішній ринок. Масштаб і термін заборони російської нафти ще не визначено, але не виключено, що США підуть на цей крок самостійно, без більш залежної від російської нафти Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Центробанк РФ штучно тримає курс долара, щоб влада та олігархи встигли скупити золото. Після цього рубль полетить у стратосферу, - Антон Геращенко