Новини • Санкції проти Росії, Війна

Рубль обвалився ще більше - до 138

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Рубль вранці 7 березня на міжнародних торгах обвалився більш ніж на 10% – до 138 рублів за долар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на The Bell

Це сталося на новинах, що США всерйоз розглядають варіант ембарго на імпорт нафти з Росії. На цій же новині котирування Brent зашкалили за 130 доларів за барель.

Адміністрація США всерйоз розглядає варіанти ембарго, а також вивчає вплив цього заходу на внутрішній ринок. Масштаб і термін заборони російської нафти ще не визначено, але не виключено, що США підуть на цей крок самостійно, без більш залежної від російської нафти Європи.

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Топ коментарі

  • Максим Максимович b5166c8f
    рубль? А что это?
  • Богдан Влад
    Это всё херня
    Реальная помощь - разблокирование резервов нефти в США и Европе, снятие санкций с Ирана
  • Hanka Panyanka
    давай рублик, мы в тебя верим - 300 руб за один зеленый - вот классная цель...
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