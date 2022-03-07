Грузія запевнила у солідарності з Україною і "не бачить" загроз для Тбілісі, - прем’єр Гарібашвілі
Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
"Те, що відбувається в Україні, категорично неприйнятно. Ми сподіваємося, що міжнародна спільнота зробить усе можливе, аби ця війна скінчилась якнайшвидше… Від імені уряду хочу висловити нашу повну солідарність і підтримку Україні та українському народу. Ми підтримуємо Україну на всіх рівнях, і будемо продовжувати це робити", - сказав Іраклій Гарібашвілі.
Він додав, що Грузія відправила для постраждалих від війни українців 140 тонн гуманітарної допомоги, і що цей процес триватиме.
Гарібашвілі заявив також, що не бачить наразі ніякої загрози для Грузії. "Попри виклики і провокації, ми збережемо в країні мир, безпеку та стабільність", - сказав він.
У заяві прем'єр фактично проігнорував скандал, що розгоряється через діалог Тбілісі та Москви.
Нагадаємо, днями стало відомо, що Росія оголосила про намір послабити торговельні обмеження для Грузії, зокрема для молочної продукції. Пресслужба російського регулятора стверджує, що у вихідний день, у суботу, попри розпал російської війни проти України, відбулися переговори представників ветеринарних служб РФ, Білорусі, Грузії та Азербайджану.
Грузинський уряд у неділю поширював діаметрально протилежні повідомлення для українського МЗС та для грузинських споживачів про свої перемовини з Росією на тлі нападу РФ на Україну. Уряд Грузії запевнив Україну, що не лише не вів переговори з РФ, а й не зацікавлений у виході на ринок Росії, бо їхня країна сама має дефіцит молока та молочної продукції на власному ринку.
Утім, в той самий час як грузинський МЗС переконував українських дипломатів у щирості цієї позиції, відповідальна за переговори з РФ структура поширила протилежну інформацію для грузинських медіа.
Раніше небажання офіційного Тбілісі дозволити виїзд до України грузинських добровольців призвело до відкликання для консультацій українського посла.