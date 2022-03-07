Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили боротьбу України з російською агресією
6 5677
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили боротьбу України з російською агресією та допомогу громадянам Індії під час війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав президент України Володимир Зеленський у твітері у понеділок.
"Поінформував прем'єр-міністра Індії про боротьбу України з російською агресією. Індія цінує допомогу своїм громадянам під час війни та налаштованість України на прямий мирний діалог на найвищому рівні. Висловив подяку за підтримку українського народу", - написав Зеленський.