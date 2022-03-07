В Україні створили Telegram-канал, який оперативно надає інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, які загубилися

На допомогу тим, хто втратив зв'язок з дітьми та загубив їх внаслідок війни в Україні, було створено телеграм канал пошуку.