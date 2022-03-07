Російські військові наносять на свою техніку нацистські знаки

РФ використовує на своїй техніці нацистський знак "Z".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Російські окупанти з нацистськими знаками "Z", які росіяни використовують на своїй техніці, досить відомі. У 1943 році поруч із концтабором Заксенхаузен розміщувалася станція "Z", де проводилися масові вбивства. Ось що таке "русский мир", - написав Резніков.

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Служба безпеки України у фейсбуці також зазначає: "Під час Другої світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою "Z" була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства. На цій станції "Z" розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів. У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт із людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі".

"Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо. Окупантів чекає повний розгром і Гаазький трибунал! Разом переможемо! Слава Україні!" - наголошується в повідомленні.