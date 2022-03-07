Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Російські військові наносять на свою техніку нацистські знаки

78 06241
Російські військові наносять на свою техніку нацистські знаки
РФ використовує на своїй техніці нацистський знак "Z".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Російські окупанти з нацистськими знаками "Z", які росіяни використовують на своїй техніці, досить відомі. У 1943 році поруч із концтабором Заксенхаузен розміщувалася станція "Z", де проводилися масові вбивства. Ось що таке "русский мир", - написав Резніков. 

Читайте також: Армія РФ показала нутро терориста-боягуза та змінює тактику. Наразі найбільш вразливим є українське небо, - Резніков

Служба безпеки України у фейсбуці також зазначає: "Під час Другої світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою "Z" була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства. На цій станції "Z" розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів. У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт із людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі".

"Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо. Окупантів чекає повний розгром і Гаазький трибунал! Разом переможемо! Слава Україні!" - наголошується в повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Владислав Васильченко
    Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
  • Ivan Pupkin b2770a7a
    А что, у кого то были сомнения что кацапы это фашисты 21 века ?
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Особой разницы нет между немецкими нацистами и русскими фашистами. Да и дохнут они одинаково.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини