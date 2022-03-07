Арестович розповів, як російські служби у пабліках намагаються залякувати українців

Арестович стверджує, що росіяни таким чином хочуть посіяти паніку між людьми.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські інформаційно-психологічні служби українською мовою розсилають у пабліках інформацію про атаки та бомбардування, щоб залякувати українців. Таким чином вони намагаються посіяти паніку серед українського населення.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного марафону.

Тоді люди почнуть атакувати владу із закликами реагувати на фейкові повідомлення.

"Вони переслідують власні цілі, але, на жаль, в нас є люди, які хочуть їм допомогти в цьому мимоволі. Тому що треба розуміти, що військові психологи російські, пропагандисти дуже добре вираховують вразливості будь-які, фахівці з інформаційно-психологічної операції, будь-які по всьому світу, конкретно народу, якого атакують. Довго вивчається, росіяни нас добре знають, вони знають наш архетип і знають куди бити",- каже Арестович.

Олексій Арестович запевняє, що подібні дії росіян повторюватимуться щовечора.

"Я можу вас запевнити, що оперативні можливості російської федерації дуже далека від масованих бомбардувань. І від якихось фінальних штурмів або взагалі штурмів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативні можливості військ РФ дуже далекі від "фінальних штурмів", - Арестович