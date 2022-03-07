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Арестович розповів, як російські служби у пабліках намагаються залякувати українців

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Арестович стверджує, що росіяни таким чином хочуть посіяти паніку між людьми.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські інформаційно-психологічні служби українською мовою розсилають у пабліках інформацію про атаки та бомбардування, щоб залякувати українців. Таким чином вони намагаються посіяти паніку серед українського населення.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного марафону.

Тоді люди почнуть атакувати владу із закликами реагувати на фейкові повідомлення.

"Вони переслідують власні цілі, але, на жаль, в нас є люди, які хочуть їм допомогти в цьому мимоволі. Тому що треба розуміти, що військові психологи російські, пропагандисти дуже добре вираховують вразливості будь-які, фахівці з інформаційно-психологічної операції, будь-які по всьому світу, конкретно народу, якого атакують. Довго вивчається, росіяни нас добре знають, вони знають наш архетип і знають куди бити",- каже Арестович.

Олексій Арестович запевняє, що подібні дії росіян повторюватимуться щовечора.

"Я можу вас запевнити, що оперативні можливості російської федерації дуже далека від масованих бомбардувань. І від якихось фінальних штурмів або взагалі штурмів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативні можливості військ РФ дуже далекі від "фінальних штурмів", - Арестович

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    😀Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять. Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.

    Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав.
    Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось. Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося?
    - Точно, - віказує рибка.
    - Ну тоді заливай бетоном до краю паркана
  • Надежда Лиман
    Та вони придурки, що з них візьмеш.Вони намагаються налякати кадирівцями БАНДЕРІВЦІВ!
    Ідіоти, сер.
  • Муад Дибб
    дыровцы расстреляли из танка машину укрпошты в которой были мужчина и женщина, они развозили пенсии по району((( потом еще и раздавили машину танком.
    Вот кого-кого - а этих брать живыми - преступление. Каждый воин ВСУ, что возьмет в плен ублюдка-кадыровца - как он сможет смотреть потом в глаза родственников, погибших наших людей?!
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