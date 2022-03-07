Ми не хотіли цієї війни. Ми ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО
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Ми захищаємося від вторгнення вже 12-й день, ми ніколи не хотіли цієї війни, але її принесли до нас. Ми ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі, з нашого життя.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"На нашому прапорі немає крові. Немає й ніколи не буде чорних плям, жодних свастик. Український прапор – це земля. Мирна, родюча, золота й без танків. Це небо – мирне, чисте, блакитне й без ракет. Так було. І так буде", - зауважив глава держави.