Ми не хотіли цієї війни. Ми ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО

Ми захищаємося від вторгнення вже 12-й день, ми ніколи не хотіли цієї війни, але її принесли до нас. Ми ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі, з нашого життя.