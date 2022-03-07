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Ми не хотіли цієї війни. Ми ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО

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Ми захищаємося від вторгнення вже 12-й день, ми ніколи не хотіли цієї війни, але її принесли до нас. Ми ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі, з нашого життя.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"На нашому прапорі немає крові. Немає й ніколи не буде чорних плям, жодних свастик. Український прапор – це земля. Мирна, родюча, золота й без танків. Це небо – мирне, чисте, блакитне й без ракет. Так було. І так буде", - зауважив глава держави. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, крім могили, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПІДТРИМУЮ ПРЕЗИДЕНТА...
  • Sophia-Maria Duglass
    Из опрошенных украинских олигархов и крупных бизнесменов только трое смогли сказать журналистам «Украинской правды» о том, что президент РФ путин - военный преступник. Это были Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Сергей Тигипко.

    Константин Жеваго, Александр Ярославский и Юрий Косюк уклонились от ответа.

    Ответа от Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа не последовало вообще, а как связаться с Геннадием Боголюбовым в УП не знают.

    Семья Герег и Вадим Новинский пообещали подготовить свои ответы со временем, а Петра Порошенко УП решила не спрашивать лишний раз.

    https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/5/683321/
  • Олексій Панкратов
    Славік, йди свіжим повітрям подихай і тоді повертайся. Або краще не повертайся. Гуляй де інде.
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