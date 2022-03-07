Фінські виробники продуктів йдуть із російського ринку через війну в Україні
Про це йдеться у офіційних повідомленнях компаній, передає Цензор.НЕТ.
"У Valio немає етичних передумов для продовження роботи в Росії, тому ми припиняємо свою діяльність у РФ", – заявив гендиректор Valio Анніккі Хурме.
У Valio є завод плавлених сирів у Підмосков'ї, партнери з контрактного виробництва та офіси продажів у Петербурзі та Москві. У Росії у компанії Valio працює близько 400 осіб.
Річний оборот російських підприємств Valio становить близько 85 млн євро. Дочірня компанія Valio у Росії на 100% належить фінській.
Про вихід із російського ринку заявив і фінський виробник кави Paulig.
"Компанія Paulig йде з Росії. Процес здійснюватиметься з урахуванням інтересів співробітників, клієнтів та місцевого законодавства. Процес почнеться негайно, і зараз оцінюється докладний графік", – заявили в компанії.
Росія та прилеглі країни – один із напрямків діяльності Paulig. Paulig має завод обсмажування кави в Твері. Її продукція продається переважно у Росії. У РФ у компанії Paulig працює близько 200 співробітників, уточнив виробник.