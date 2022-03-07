Просимо їхати до ЄС не через Польщу, - Держприкордонслужба

На кордоні з Польщею - черги. Держприкордонслужба просить обирати на шляху до ЄС кордони з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.

Про це повідомляє у фейсбуці Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

За добу 6 березня державний кордон перетнули майже 134 тис. людей та понад 16 тис. автомобілів. Багато людей очікують перетину кордону.

"ЗАКЛИКАЄМО УСІХ! До ЄС можна потрапити не лише через українсько-польський кордон! На кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молодовою пункти пропуску майже порожні або завантажені мінімально", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Перевірити завантаженість пунктів можна на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Щотригодини там подають нову інформацію.

"Минулої доби до України повернулися 16,5 тисяч осіб, з яких близько 13 тисяч – громадяни України! Пишаємося співвітчизникам, які у цей тривожний час їдуть боронити Батьківщину!" - додали у Держприкордонслужбі.