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Зеленський - Заходу: Чекаємо рішення. Або закривайте небо над Україною, або дайте нам літаки і ППО

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Зеленський - Заходу: Чекаємо рішення. Або закривайте небо над Україною, або дайте нам літаки і ППО
Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб Захід прийняв рішення убезпечити небо над Україною.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-якій нормальній людині страшно дивитися на згорілі будинки. Це зрозуміло. Зруйновані панельні багатоповерхівки. Знищені звичайні машини. Ракети, авіабомби, "Гради", міномети проти людей.Відчуття, ніби це десь в іншій країні. Це саме в нашій, яка завжди хотіла миру понад усе", - зазначив Зеленський.

"Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною?", - порушує питання Зеленський.

"Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення: очищення неба або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби ППО, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі. Щоб довести - людяність переможе якнайшвидше", - резюмував Зеленський.

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Топ коментарі

  • Юрій Петрович c92ca1ad
    США и НАТО менее чем за неделю предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия - New York Times
  • Юля Якимчук bdbbd82d
    Навіщо ці крики? Навіщо було 2,5 роки блокувати повністю всі проекти у військовій сфері? Тобі чітко сказали, що подібні рішення можуть призвести до третьої світової. Подивіться на курс російського рубля. Світові бренди повиходили з росії, зазнаючи величезних втрат, щоб допомогти нам. Ти своїми умовами чого добивєшся? Це ж треба нічого не робити для модернізації армії і 2.5 роки верещали, що нас у НАТО ніхто не чекає. Подивіться на цей офіс. А половина партії Слуга народу голосувала у парламенті за день до війни проти збільшення витрат на армію. Позорище!
  • Павло ШОвте
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