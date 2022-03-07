Майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим. Від нього не сховатися у бункері на Уралі, - Данілов

Сьогоднішній ранок розпочався із обстрілу військами РФ житлових кварталів Миколаєва із систем "Смерч".

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Почався дванадцятий день Українського Національного Спротиву! Збройні сили України, ТРО, Національна гвардія, поліція, СБУ, розвідка, прикордонники, ДСНС, наші героїчні медики, волонтери і десятки тисяч інших причетних до організації опору робили і роблять все, щоб ми зустріли цей ранок і продовжили нашу справедливу боротьбу. На жаль, ранок підтвердив те, що українці зрозуміли з перших днів війни. Російське керівництво завчасно і свідомо планувало тактику "спаленої землі", повного ігнорування міжнародного права, стало на шлях скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - зазначає він.

Він нагадує, що о п’ятій ранку російські окупаційні війська застосували "Смерч" проти мирних мешканців міста Миколаїв. У результаті обстрілу – пожежі і руйнування. Крім цього, також вчора, російські окупанти, продовжуючи "чорний список" своїх злочинів, завдали ракетного удару по цивільному аеродрому в Вінниці, обстрілювали беззахисних людей, які евакуювалися з Бучі та Ірпеня. Бомбили міста Малин, Овруч, Коростень. І це тільки за один день…

"Переконаний, що майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим як для всього світу, так і для самої Росії, оскільки війна з Україною, крім всього іншого, запустила процес ліквідації самого путінського режиму. Ніколи не воюйте з Україною, наш народ пройшов протягом тисячоліть нелюдські випробування, перемолов не одну імперію і від цього став тільки міцнішим і витривалішим, так буде і зараз! Ви вбиваєте наших дітей , жінок, літних людей! Ми всіх і все пам’ятаємо, нікого і ніколи не забудемо!", - додає секретар РНБО.

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"Ви ніде не сховаєтесь: ні за парканами ваших будинків, ні на віллах в Майями, ні на яхті на Сейшелах чи в бункері на Уралі. Знайдемо і прийдемо або як за Єйхманом, або як за Бен Ладеном. Ваші злочини в документах, а пам’ять про них розпеченим залізом в серцях. У наших списках і ті, хто віддавав накази, і ті, хто їх виконував - наводив приціл ракетного удару по наших мирних містах. Ви прийшли на нашу землю і в наші сім’ї – ми прийдемо до вас. Слава Україні!", - резюмує він.