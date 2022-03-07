Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Росія рекомендувала своїм суднам не заходити в територіальні води та до портів Європи та Америки

7 04714
Росія рекомендувала своїм суднам не заходити в територіальні води та до портів Європи та Америки
Міністерство транспорту РФ рекомендувало своїм суднам уникати заходу в територіальні води і морські порти Великої Британії, Канади, країн ЄС та інших країн, які ввели санкції проти Росії.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство транспорту РФ надіслало листа капітанам російських морських портів із рекомендацією капітанам суден під російським прапором, а також капітанам суден під іноземним прапором, що перебувають у власності або володінні резидентів Росії, уникати заходу в територіальні води і морські порти Великої Британії, Канади, країн ЄС та інших країн, які ввели санкції проти РФ",- йдеться в повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алексей Технолог
    Тобто чітко зрозуміли свій курс на вЬОслах!
  • Tema9
    А все тому що всі руссскіє караблі вже давно послали *****.
  • Dimitry Dvorcovoy
    Остались порты Эритреи, Северной Кореи и Беларуси.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини