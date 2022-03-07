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"Дніпро стане Сталінградом для окупантів, якщо вони наважаться піти в наступ", - Лукашук

13 05635
"Дніпро стане Сталінградом для окупантів, якщо вони наважаться піти в наступ", - Лукашук
Микола Лукашук розповів журналістам британського видання Times, як область готується до оборони.

Голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук дав інтерв’ю британському виданню Times. За словами політика, російські війська повною мірою не усвідомлюють, що їх може чекати у разі наступу.

"У Дніпропетровській області проживає понад 3 мільйони людей. З них приблизно 1 мільйон людей може взяти до рук зброю. Ворога просто зітруть з лиця землі, навіть сліду не залишиться", - сказав Микола Лукашук.

На думку політика, кожен мешканець області готовий оборонятися.

Повний текст інтерв'ю можна знайти за цим посиланням.

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Топ коментарі

  • svoroncov
    Не варто приміряти на себе"Сталінград",краще залиштеся Дніпром-величним і могутнім.
  • Tema9
    "Сталінгради" вже є по всій Україні.
  • Nataliy Konstantinova
    Не треба ні з чим порівнювати. Це зовсім інша війна. Героїзм українців і ЗСУ неперевершені. Ці накази з присвоєнням Героїв містам, як на мене, якось не вписуються в наш час. Не місто герой, а ЗСУ , тероборона, конкретні підрозділи, яким довелось тримати оборону, не за ради нагород. Це священний обов иязок кожного громадянина встати на захист держави. Слава ЗСУ, Слава народу України.
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