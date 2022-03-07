Путін не зупиниться на Україні, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що нездатність зупинити російську агресію в Україні може призвести до глобального конфлікту.

За його словами, світ зобов'язаний допомогти Україні всіма засобами, повідомляє ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

Звертаючись до держсекретаря США, Науседа заявив, що Путін "не зупиниться на Україні" і "світ зобов'язаний допомагати українцям всіма доступними засобами".

"Я маю на увазі дійсно всі засоби, якщо ми хочемо уникнути Третьої світової війни. Вибір в наших руках", - сказав Науседа.

Член НАТО Литва відправила Україні військову допомогу і прийняла українських біженців з початку вторгнення РФ,

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Блінкен провів зустріч з Науседою перед переговорами з міністром закордонних справ і прем'єр-міністром Литви.

Держсекретар раніше заявив співробітникам посольства США у Вільнюсі, що вторгнення Росії в Україну кинуло виклик основним принципам, які підтримують мир між народами.

"Важливо, аби люди розуміли, що насправді поставлено на карту, і це виходить навіть за межі України, навіть за межі країн Балтії чи за межі Європи", - заявив держсекретар США.