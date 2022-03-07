Путін не зупиниться на Україні, - Науседа
За його словами, світ зобов'язаний допомогти Україні всіма засобами, повідомляє ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.
Звертаючись до держсекретаря США, Науседа заявив, що Путін "не зупиниться на Україні" і "світ зобов'язаний допомагати українцям всіма доступними засобами".
"Я маю на увазі дійсно всі засоби, якщо ми хочемо уникнути Третьої світової війни. Вибір в наших руках", - сказав Науседа.
Член НАТО Литва відправила Україні військову допомогу і прийняла українських біженців з початку вторгнення РФ,
Блінкен провів зустріч з Науседою перед переговорами з міністром закордонних справ і прем'єр-міністром Литви.
Держсекретар раніше заявив співробітникам посольства США у Вільнюсі, що вторгнення Росії в Україну кинуло виклик основним принципам, які підтримують мир між народами.
"Важливо, аби люди розуміли, що насправді поставлено на карту, і це виходить навіть за межі України, навіть за межі країн Балтії чи за межі Європи", - заявив держсекретар США.