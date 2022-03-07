Уряд Росії затвердив список недружніх країн

Уряд Росії затвердив список недружніх держав, на чолі США та країни ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на російські джерела.

Туди увійшли США, Україна, країни Євросоюзу, а також:

Австралія

Албанія

Андорра

Велика Британія

Ісландія

Канада Ліхтенштейн

Мікронезія

Монако Нова Зеландія

Норвегія

Республіка Корея

Сан-Марино

Північна Македонія

Сінгапур

Тайвань

Чорногорія

Швейцарія

Японія

Ці країни долучились до введення санкцій проти країни агресора.

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