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Уряд Росії затвердив список недружніх країн

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Уряд Росії затвердив список недружніх держав, на чолі США та країни ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на російські джерела.

Туди увійшли США, Україна, країни Євросоюзу, а також:

  • Австралія
  • Албанія
  • Андорра
  • Велика Британія
  • Ісландія
  • Канада Ліхтенштейн
  • Мікронезія
  • Монако Нова Зеландія
  • Норвегія
  • Республіка Корея
  • Сан-Марино
  • Північна Македонія
  • Сінгапур
  • Тайвань
  • Чорногорія
  • Швейцарія
  • Японія

Ці країни долучились до введення санкцій проти країни агресора.

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Топ коментарі

  • Антон Чигур
    Да так-то похер что там за список придумала ********!!!
  • Петро Другий
    Треба було робити список дружніх - там всього п'ять-шість пунктів )
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЛАПАТНІКІ ДАЙТЄ СПІСАК ДРУЖЕСТВЄНИХ К ЛАПАТНЄ СТРАН-ХОТЬ ПАРЖОМ...
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