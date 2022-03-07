Уряд Росії затвердив список недружніх країн
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Уряд Росії затвердив список недружніх держав, на чолі США та країни ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на російські джерела.
Туди увійшли США, Україна, країни Євросоюзу, а також:
- Австралія
- Албанія
- Андорра
- Велика Британія
- Ісландія
- Канада Ліхтенштейн
- Мікронезія
- Монако Нова Зеландія
- Норвегія
- Республіка Корея
- Сан-Марино
- Північна Македонія
- Сінгапур
- Тайвань
- Чорногорія
- Швейцарія
- Японія
Ці країни долучились до введення санкцій проти країни агресора.