МЗС виступає за те, щоб заявку України на членство в ЄС розглядали окремо від Грузії та Молдови

Глава МЗС України Дмитро Кулеба виступає за те, щоб заявку України на членство в Європейському Союзі розглядали окремо від заявок Грузії та Молдови.

Про це йдеться у заяві глави МЗС, яка була надана "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Кулеба наголосив, що українці захищають мир та безпеку Європи ціною власних життів, і зараз Україна фактично перетворилася на форпост Європейського Союзу, який зупиняє руйнівне російське зло від просування вглиб європейського континенту.

"За всієї поваги до наших грузинських та молдовських партнерів, подання Молдовою та Грузією заявок на членство в ЄС саме зараз має вигляд спроби причепити свої два вагони до швидкісного українського потяга, який рухається до Брюсселя.

Заявка України на прискорене отримання членства в ЄС має розглядатися окремо від заявок Грузії та Молдови", - переконаний міністр закордонних справ України.

Він наголосив, що Україна підтримує європейську інтеграцію Грузії та Молдови, але не бажає грузинському та молдовському народам пережити жахіття, через які зараз проходять українці.

"Ми цінуємо солідарність грузинів і молдован з Україною, вдячні за гуманітарну допомогу Грузії і Молдови для українців, які потерпають від російської збройної агресії. Проте, на превеликий жаль, наразі ані Грузія, ані Молдова не підтримали нові санкції ЄС проти Росії за її воєнні злочини проти України. Така позиція не відповідає партнерським відносинам України, Грузії та Молдови в рамках Асоційованого Тріо та яскраво ілюструє наразі неготовність Тбілісі та Кишенева стати реальним контриб‘ютером безпеки в Європі", - йдеться у заяві міністра.

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Як відомо, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства після того, як відповідну заявку підписав президент Володимир Зеленський. Свої заявки слідом подали Молдова та Грузія, які разом з Україною утворюють формат "Асоційованого тріо".