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Миколу Баскова оголосять у міжнародний розшук

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Миколу Баскова оголосять у міжнародний розшук
Український суд дозволив затримати російського виконавця Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу як підозрюваному. Прокуратура почала процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення генпрокурора України Ірини Венедіктової у Facebook.

"Миколо Вікторовичу Басков, відсьогодні ваш процесуальний статус на території держави Україна - підозрюваний. Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви вчинили злочин, покарання за який передбачає позбавлення волі. Окрім того, український суд, вивчивши позицію слідства і прокуратури, прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання про ваш арешт", - написала вона.

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При цьому генпрокурор підкреслила, що невдовзі Басков буде затриманий правоохоронними органами тієї країни, кордон якої він перетне.

Венедіктова порекомендувала Баскову знайти юристів, оскільки "перші дзвінки, які ви зробите, результату не дадуть".

"Ваші друзі у владі порекомендують забути про цей безглуздий інцидент і продовжувати багато і красиво жити. Наше ж завдання дещо інше: показати всьому світу, що українські прокурори і судді діють виключно в рамках закону, надаючи підозрюваній особі всі можливості для здійснення свого захисту", - додала генпрокурор.

Раніше український суд прийняв рішення заочно заарештувати російського виконавця Олега Газманова і режисера Микиту Михалкова.

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    ***, в них навіть естради немає, одне і те саме гімно співає під фонограму десятиліттями.
  • Volodymyr Petryshyn
    а ще це гімно народний артист України...
  • jklpqrs
    Это та работа, которой нужно было заниматься раньше, вместо того, чтобы гоняться за Порохом. Но лучше поздно, чем никогда. И смысл у всего этого есть, просто не пришло время. Но оно ведь не стоит на месте и оно придет и за этим "опущенным тортом".
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