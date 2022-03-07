"Я вже бачу, що Україна переможе", - Ходжес

Генерал армії США та керівник програми стратегічних досліджень у Центрі аналізу європейської політики Бен Ходжес багато разів бував у Києві. Він робив виступи на Львівському безпековому форумі, у Київській школі економіки, в яких пояснював своє бачення того, які ризики загрожують Україні з боку Росії та як їм протистояти.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв’ю НВ генерал Ходжес дав прогноз щодо розвитку війни Росії проти України, визначальних факторів у цій війні та переваг української армії.

Так, на питання "Якими можуть бути подальші сценарії розвитку подій довкола російського вторгнення в країну?" генерал Ходжес відповів:

"Україна зрештою переможе. Але попереду ще багато важких днів, а це і втрати життів ні в чому невинних людей, і руйнування великої кількості інфраструктури, приватної власності. Проте я вже бачу, що Україна переможе. Українці перевершують противника за бойовою мораллю, адже вони захищають свою країну. Російські військові не настільки ефективні, як ми думали, - у них бракує логістичних потужностей, для взяття Києва та й особового складу їм теж не вистачає. Тому вони зазнали поразки у прилеглих до Києва районах".

Стосовно початкового плану росіян під час розробки атаки на Україну, він припустив, що "росіяни хочуть знищити український уряд та поставити на чолі країни свою людину. Ніщо їх не зупиняє, тому хтось має їх зупинити".

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Однак генерал Ходжес зазначив, що перемога буде за Україною.

"Українці завершать війну перемогою. Але їм не вдасться зробити це швидко. У росіян ще доволі багато сил, вони не збираються просто розвернутися і піти додому. Проте логістична підтримка від Заходу поступово стане визначальним чинником для того, щоб Збройні сили України зрештою здобули перемогу", - додав Ходжес.