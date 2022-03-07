При ГУР Міноборони створено спецпідрозділ Інтернаціонального легіону, він уже виконує бойові завдання
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони України.
Начальник відомства бригадний генерал Кирило Буданов висловив подяку кожному з бійців за намір захищати українську землю, наших людей, жінок, дітей, нашу державу. Він наголосив, що в цей важкий час будь-яка допомога є на вагу золота, і Україна високо цінує дружнє й братське плече, підставлене у скрутну хвилину.
"Сьогоднішня війна ведеться не лише проти України, а й проти всього вільного світу, проти правового устрою людства, що головною умовою миру визначає право націй і країн на свободу і самовизначення, недоторканність територіальних кордонів держав. Злочинний Путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення", – наголосив Буданов.
Крім того зазначається, що Україна продовжує формування Інтернаціонального легіону оборони України. На сьогодні виявили бажання стати до його лав добровольці і ветерани з 52 країн світу. Їхня кількість вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу.
Поповнення підрозділу Інтернаціонального легіону при ГУР МО України триває.