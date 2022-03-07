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Глави МЗС Туреччини, України та РФ зустрінуться в Анталії 10 березня, - Anadolu

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Глави МЗС Туреччини, України та РФ зустрінуться в Анталії 10 березня, - Anadolu
У четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, України Дмитра Кулеби та Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомляє агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Лавров і Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться за моєї участі. Ми доклали великих зусиль для її організації", - сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Міністр пояснив, що зустріч відбудеться у рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергій Лавров, і Дмитро Кулеба.

Чавушоглу висловив сподівання на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні. Абсолютний пріоритет - припинення військових дій, наголосив Чавушоглу. Глава МЗС Туреччини повідомив також, що з початку бойових дій із України евакуйовано понад 12 тис. турецьких громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина пропонує організувати зустріч Кулеби та Лаврова у Анталії, - Чавушоглу

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Топ коментарі

  • буков
    Загрузіть баржу трупакми москалів і передайте Калантаряну.
  • Y.M. Z.
    Зверніть увагу: "Абсолютний пріоритет - припинення військових дій". Не "припинення вторгнення рашою", а саме припинення військових дій.

    Зараз плавно у формулюваннях з'явиться поняття "та сторона".
  • Mykola Vynohrad
    у Лаврова зьявився шанс покинути паРашку як його дочка - у невідомому напрямку. .
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