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Levi’s йде з Росії та допомагає Україні: холдинґ Levi Strauss & Co виходить з РФ

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Група брендів Levi Strauss & Co заявила, що зупиняє роботу в Росії – до неї входять Levi’s, Dockers та Signature.

Про це пише Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт компанії.

"У відповідь на що триває гуманітарну кризу в Україні, через яку все більше біженців потрапляють у країни Східної Європи, компанія заявляє, що пожертвує понад 300 тисячі доларів некомерційним організаціям, які надають допомогу постраждалим", – заявила компанія.

LS&Co повідомила, що "з огляду на величезні порушення, що відбуваються в регіоні, нормальна робота бізнесу неможлива, тож LS&Co. тимчасово призупиняє комерційні операції в Росії, зокрема – будь-які нові інвестиції".

У 2021 році група отримала близько 4% загального чистого доходу зі Східної Європи, половина з яких була пов’язана з Росією. "Але будь-які міркування ділового характеру явно другорядні по відношенню до людських страждань, які зазнають так багато людей", – додають у компанії.

Також компанія збирає пожертви серед співробітників та готова подвоювати усі внески у розмірі до 200 тисяч доларів – ці кошти спрямують на благодійні організації, що оперують в Україні. Зазначається, що разом із ліцензованими партнерами компанія працює над тим, аби пожертвувати куртки, рюкзаки та теплий одяг людям, які були переміщені зі своїх домівок.

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Топ коментарі

  • Совестно за Брата
    лапти... балалайка...пу а ЗомбиЯщике
  • Nikolai Chizhevsky
    Винторогие вместо Levi's будете носить родное,шорты с березовой коры самое то
  • Dima L
    Браво. Мої улюблені 501-ші Леві стали ще більш комфортніші
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