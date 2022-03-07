"Київстар", "Vodafone Україна", lifecell спільно з Мінцифри запускають національний роумінг

Відсьогодні, 7 березня, запускається національний роумінг між операторами України в тестовому режимі. Це означає, що у разі зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе вручну підключати зв'язок іншого оператора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Тестування національного роумінгу в Україні запустили оператори Vodafone, Київстар, lifecell разом з Мінцифри, Держслужбою спецзв'язку та захисту інформації України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

"Насамперед нацроумінг буде підключено у зонах активних бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях та згодом по всій території України. Тобто у разі зникнення зв'язку одного оператора абонент зможе підключати вручну зв'язок іншого оператора", - йдеться у повідомленні.

Наразі національний роумінг доступний для голосових дзвінків та SMS-повідомлень на території України у всіх мобільних операторів.

Для надійного функціонування мережі оператори технічно реалізовуватимуть можливість користуватися національним роумінгом поступово. Спочатку нацроумінг буде підключено для абонентів контрактної форми обслуговування та протягом трьох наступних днів буде підключено абонентів передплаченого зв'язку.

Що потрібно знати про використання національного роумінгу для абонентів:

− назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується;

− національний роумінг не вимагає додаткової плати від абонентів;

− тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.

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Як підключитися до мережі іншого оператора:

1. Вимкнути автовибір мережі, знайти та вибрати доступну мережу вручну (Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL). Якщо зареєструватися не вдалося, потрібно спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

2. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

3. Якщо не вдається підключитися до мережі іншого оператора, потрібно спробувати перезавантажити телефон.

Оператори наголошують, що важливо щодня намагатися повернутися (підключитися) до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибор мережі.

"Звертаємо увагу, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Це може впливати на якість роботи деяких послуг", - наголошується у повідомленні.

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