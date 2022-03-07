Спроби Москви евакуювати людей до РФ - неприйнятні. Їх можуть взяти у заручники або використати як живий щит, - МЗС

Всупереч досягнутих домовленостей, 7 березня Російська Федерація вчергове зірвала відкриття гуманітарних коридорів евакуації цивільного населення із оточених міст у Київській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, збройні сили РФ продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по Києву, Маріуполю, Волновасі, Сумам, Миколаєву, Харкову та інших населених пунктах, що унеможливлює безпечний виїзд гуманітарних колон з українськими та іноземними громадянами, а також доставку медикаментів і продовольства.

"Росія має припинити порушувати домовленості, зупинити поширення дезінформації та маніпулювання життями мирних людей. Евакуація гуманітарними коридорами можлива лише за повного дотримання режиму припинення вогню, до якого готова українська сторона.

Ми також вважаємо неприйнятними спроби Москви змусити цивільне населення із оточених міст виїхати на територію РФ та Білорусі, враховуючи високу ймовірність провокацій, зокрема взяття евакуйованих людей у заручники або використання їх російською армією як живих щитів", - йдеться у повідомленні.

Україна закликає держави, зокрема лідери яких підтримують контакт із президентом Путіним, докласти максимальних зусиль, аби змусити Росію забезпечити режим припинення вогню для відкриття гуманітарних коридорів та запобігання масштабної гуманітарної катастрофи.

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МЗС України продовжує перебувати на постійному зв‘язку із посольствами іноземних держав, громадяни яких опинилися в районі бойових дій, і надає їм максимальне сприяння для евакуації їхніх громадян українською територією.